Allagamenti a Roma strade sommerse in zona Tiburtina e una famiglia evacuata

Da ilfattoquotidiano.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle intense piogge, Roma ha subito allagamenti lungo via Tiburtina, con alcune strade chiuse e livelli d’acqua elevati. La situazione ha portato all’evacuazione di una famiglia nella zona, evidenziando le difficoltà causate dal maltempo in città. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e intervenire prontamente in caso di emergenza.

Non si placa il maltempo a Roma. A causa della pioggia si sono registrati allagamenti lungo via Tiburtina, con strade chiuse e livelli d’acqua al limite. A vicolo Ponte Mammolo è stata evacuata una famiglia, una donna con due bambini. Sommerse anche via Vannina e via Francesco Compagna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

allagamenti a roma strade sommerse in zona tiburtina e una famiglia evacuata

© Ilfattoquotidiano.it - Allagamenti a Roma, strade sommerse in zona Tiburtina e una famiglia evacuata

Leggi anche: Maltempo, a Roma esonda l’Aniene: una famiglia evacuata e molte strade chiuse. Annullata la discesa della Befana in piazza Navona

Leggi anche: Maltempo Roma, esonda Aniene all’altezza di Ponte Mammolo: evacuata una famiglia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Maltempo a Roma, strade allagate e auto semi- sommerse vicino al corso dell'Aniene; Maltempo a Roma, allagamenti, alberi caduti e disagi: la cronaca di una lunga giornata di pioggia; Allagamenti in via Tiburtina a Roma, strade sommerse e una famiglia evacuata; Allagamenti in via Tiburtina a Roma, strade sommerse e una famiglia evacuata.

allagamenti roma strade sommerseRoma sott'acqua, l'Aniene è esondato: chiuse Tiburtina e Ardeatina - L’ennesima giornata di maltempo si è abbattuta sulla Capitale, alle prese con strade sommerse e alberi crollati in tutta la ... iltempo.it

allagamenti roma strade sommerseAllagamenti in via Tiburtina a Roma, strade sommerse e una famiglia evacuata - A causa della pioggia si sono registrati allagamenti lungo via Tiburtina, con strade chiuse e livelli d'acqua ... notizie.tiscali.it

allagamenti roma strade sommerseEsonda il fiume Aniene: allagamenti a Ponte Mammolo e Colli Aniene - A causa del maltempo, il fiume Aniene è esondato in più punti della città di Roma, provocando gravi allagamenti nei quartieri di Ponte Mammolo e Colli Aniene, entrambi nel IV Municipio. rainews.it

Allagamenti in via Tiburtina a Roma, strade sommerse e una famiglia evacuata

Video Allagamenti in via Tiburtina a Roma, strade sommerse e una famiglia evacuata

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.