Allagamenti a Roma strade sommerse in zona Tiburtina e una famiglia evacuata

A causa delle intense piogge, Roma ha subito allagamenti lungo via Tiburtina, con alcune strade chiuse e livelli d’acqua elevati. La situazione ha portato all’evacuazione di una famiglia nella zona, evidenziando le difficoltà causate dal maltempo in città. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e intervenire prontamente in caso di emergenza.

