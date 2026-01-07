Alla scoperta di Leonardo | l' escursione lungo l' Adda

Scopri con noi l'Adda, un percorso che unisce natura, storia e architettura industriale. Questa escursione, adatta anche a chi porta con sé i propri animali, permette di esplorare i luoghi legati alla figura di Leonardo da Vinci, offrendo un'occasione per un inizio d’anno ricco di suggestioni e tranquillità. Un modo semplice e autentico per avvicinarsi alle meraviglie del territorio e al patrimonio culturale locale.

Per cominciare l'anno in bellezza la proposta è per una rilassante escursione (anche con i quattro zampe) che coniuga storia, natura, architettura industriale e antiche storie sul genio di Leonardo. A organizzarla, per domenica 11 gennaio, è l'associazione Zaini e Zampe, specializzata in.

