Alla scoperta del talento cristallino di Andrea Roberto FOGGIA – Quando si ascolta la musica di Andrea Roberto, emerge una voce autentica e pura, segno di un talento naturale e di una sensibilità raffinata. La sua capacità di trasmettere emozioni sincere attraverso le note lo rende un artista in crescita, destinato a lasciare un segno nel panorama musicale locale. Questa è la storia di un percorso che promette di sorprendere e consolidarsi nel tempo.

FOGGIA – «Quando ho scoperto la straordinaria musicalità di Andrea, ho capito che stavo assistendo alla nascita di un artista davvero eccezionale». Con queste parole, il celebre chitarrista brasiliano Sergio Assad ha salutato l'arrivo sulla scena internazionale del talento cristallino di Andrea Roberto, chitarrista nato a Foggia il 26 ottobre 1995 e avviato allo studio della chitarra all'età di 4 anni dal padre. Nel 2004 Andrea Roberto è stato ammesso al conservatorio "U. Giordano" di Foggia nella classe del M° Sandro Torlontano: con il chitarrista pescarese, inizia un particolare percorso didattico che lo porta ad ottenere, all'età di 14 anni, il diploma con lode e menzione.

