Alla Coccinella Gialla il compleanno speciale di Daniele Pasetti

Alla Coccinella Gialla, il 28 dicembre a Cento, si è celebrato il compleanno di Daniele Pasetti. Un’occasione importante, ricca di emozioni sincere e di affetto condiviso, che ha reso il giorno memorabile per lui e per tutti i partecipanti. Un momento di convivialità che sottolinea l’importanza delle relazioni e dei legami autentici in un’atmosfera semplice e rispettosa.

Un compleanno speciale, carico di significato e di affetto, quello festeggiato il 28 dicembre a Cento. Daniele Pasetti ha infatti compiuto 78 anni, confermandosi l’uomo con sindrome di Down più longevo d’Italia, un record che racconta una storia di cura, inclusione e qualità della vita. E non si esclude che il suo possa essere addirittura un record mondiale. Ospite della Coccinella Gialla di Anffas Cento, Daniele è ancora in buona salute e continua a vivere le sue giornate con serenità, circondato dall’attenzione degli operatori e dall’affetto di chi lo conosce da tempo. "Ogni giorno Daniele ci insegna come siano le piccole passioni quotidiane a farci stare bene e come sorridere ci allunga la vita – dicono gli operatori dell’Anffas – In struttura tutti lo chiamiamo ‘nonno’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla Coccinella Gialla il compleanno speciale di Daniele Pasetti Leggi anche: Alla Casa di Pulcinella un evento speciale con l’autorevole partecipazione del professor Daniele Maria Pegorari Leggi anche: La commovente cerimonia alla Casa Bianca per il compleanno di Charlie Kirk. Trump: «Era speciale, è un eroe americano» (video) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Alla Coccinella Gialla il compleanno speciale di Daniele Pasetti. Sul palco con la Coccinella Gialla Anffas: "Diamo voce a tanti ragazzi con disabilità" - Andrà in scena stasera alle 21, nel suggestivo parco del Santuario della Rocca, lo spettacolo "In verità vi dico", un progetto teatrale della Coccinella Gialla Anffas, che torna con una nuova ed ... ilrestodelcarlino.it Non porta misteriosi presagi né significati esoterici: se una coccinella gialla entra in casa, è solo alla ricerca di qualcosa. Tre motivi pratici spiegano perché questi piccoli coleotteri ci fanno visita - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.