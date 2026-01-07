Alieni labirinti stregati e mondi sott’acqua

Un viaggio tra mondi diversi: alieni, labirinti stregati, ambientazioni sottomarine e figure storiche come David Bowie. Tra letteratura, cinema e musica, esploriamo temi che attraversano epoche e generi, offrendo uno sguardo articolato su storie e creatività. Il 10 gennaio, un omaggio speciale a Bowie, a dieci anni dalla scomparsa, chiude questa riflessione su identità e immaginazione.

Alieni, Simenon e gli scrittori, Cinema coreano e primi anni Duemila, Corpi, macchine, mondi. E poi il 10 gennaio tutto dedicato a David Bowie, a 10 anni dalla morte. Ma in quale mondo cinefilo ideale siamo? Dove affiorano dagli abissi della terra visioni di un mondo parallelo che vogliamo sempre accanto a noi? Naturalmente siamo scesi al Modernissimo, la sala che è un po' una macchina del tempo e ci permette di passare in rassegna immagini di tutti i tempi, dall'invenzione della settima arte, naturalmente, fino ad approfondire film e tendenze del presente. Come direbbe qualcuno, un cinema così il resto d'Italia se lo sogna.

