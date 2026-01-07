Alfonso Signorini va in Procura | Non ho commesso alcuna violenza

Alfonso Signorini si è recato volontariamente presso la Procura di Milano per chiarire la propria posizione in merito all’indagine in corso, che lo vede indagato per presunti reati di violenza sessuale ed estorsione. L’intervista si inserisce nel rispetto della legalità e della trasparenza, con Signorini che ha dichiarato di non aver commesso alcuna delle accuse mosse nei suoi confronti.

Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente negli uffici della Procura di Milano per farsi interrogare dai magistrati sull'inchiesta che lo vede indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia presentata dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. "Non ho commesso nessuna violenza", ha dichiarato il giornalista e conduttore tv, assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Signorini è arrivato in Procura alle 10 del mattino di oggi, mercoledì 7 gennaio, ed è stato sentito per circa tre ore dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, respingendo tutte le accuse e fornendo la propria versione dei fatti.

