Alfonso Signorini sentito in procura | che cosa ha detto

Alfonso Signorini è stato ascoltato per circa tre ore dalla procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per violenza sessuale ed estorsione, avviata dopo la denuncia presentata dal modello ed ex concorrente del Grande fratello Vip Antonio Medugno. Il presentatore televisivo, accompagnato dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, si è presentato spontaneamente al quarto piano del Palazzo di giustizia e ha reso dichiarazioni davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Nel corso dell’audizione ha respinto le accuse, affermando: « Non ho commesso nessuna violenza », e ha illustrato una ricostruzione dei fatti difforme rispetto a quella dell’accusatore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Alfonso Signorini sentito in procura: che cosa ha detto Leggi anche: Beatrice Luzzi affonda sia Alfonso Signorini che Simona Ventura: ecco cosa ha detto Leggi anche: Alfonso Signorini sentito in Procura dopo la denuncia di Medugno: “Nessuna violenza” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Alfonso Signorini si sospende da Mediaset: “Calunnie da Corona”; Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale. Codacons: Stop anche al Grande Fratello; Corona: Chiamato dalla Casa Bianca durante interrogatorio su Signorini; Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione, atto dovuto della Procura di Milano dopo querela dell'ex concorrente Gf Medugno. Alfonso Signorini in Procura a Milano, il giornalista si difende: «Non ho commesso nessuna violenza». - Alfonso Signorini è stato sentito, per circa tre ore, in procura a Milano per difendersi dalle accuse che lo vedono indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la ... ilmessaggero.it

