Alfonso Signorini per tre ore in procura dai magistrati | le sue dichiarazioni

Alfonso Signorini è stato ascoltato per circa tre ore in Procura a Milano nell’ambito dell’indagine sui provini del Grande Fratello. Le sue dichiarazioni rappresentano un passo importante nell’indagine avviata dai magistrati, che stanno approfondendo gli aspetti legati allo scandalo. Questa audizione si inserisce in un quadro più ampio di verifiche e accertamenti, contribuendo a chiarire la posizione del conduttore nel procedimento in corso.

Colpo di scena nel caso che vede coinvolto Alfonso Signorini. Il conduttore è stato ascoltato per circa tre ore in Procura a Milano, nell’indagine nata dallo scandalo sui provini del Grande Fratello. L’inchiesta prende le mosse da una querela presentata dall’ex concorrente del reality show di Canale 5 Antonio Medugno e ruota attorno a fatti che gli inquirenti stanno ora ricostruendo. Signorini è stato sentito come indagato davanti ai magistrati, in un passaggio ritenuto centrale per l’accertamento della vicenda. Come riportano vari organi di stampa, il conduttore si è presentato spontaneamente davanti ai pm, che indagano sulla vicenda di cui ha parlato Fabrizio Corona nel suo format “Falsissimo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

