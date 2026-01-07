Alfa in concerto all’Arena di Verona

Alfa si prepara a vivere un momento importante della sua carriera, esibendosi per la prima volta all’Arena di Verona il 23 settembre 2026. L’evento rappresenta un’occasione significativa per l’artista e per i suoi fan, offrendo un concerto in una delle location più prestigiose d’Italia. Un appuntamento da non perdere per chi desidera ascoltare dal vivo le sue canzoni in un contesto unico.

Alfa debutta all’Arena di Verona nel 2026

@alfaadf inaugura il suo 2026 annunciando un concerto speciale il 23 settembre all'Arena di Verona Segui @endofacentury.it #alfa #verona #arenadiverona #concerto #musica #tour #live #pop #musicaitaliana #canzoni - facebook.com facebook

Alfa apre il nuovo anno con un annuncio sul fronte live: l'artista terrà il suo primo concerto all'Arena di Verona il prossimo 23 settembre 2026. Un appuntamento speciale, destinato a diventare un momento significativo nella carriera del cantautore, che incont x.com

