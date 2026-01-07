Alex Vinatzer inforca nella prima manche a Campiglio | Volevo essere preciso sul muro così fa male

Durante la prima manche dello slalom di Madonna Campiglio, Alex Vinatzer è uscito di pista, compromettendo la sua performance. L’atleta aveva mirato a mantenere precisione sul muro, ma l’errore ha influito negativamente sul risultato. La gara si conclude con una performance difficile, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori in attesa di una reazione nella seconda manche.

Si conclude nel peggiore dei modi la prima manche di Alex Vinatzer nello slalom di Madonna Campiglio, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. L'azzurro, dopo un ottimo avvio, ha inforcato all'entrata del muro, salutando in anticipo la folla occorsa sulla 3Tre. Uno 0 molto pesante per il nativo di Bolzano che prima dell'errore stava sciando in maniera perfetta. La prima manche è stata conquistata a sorpresa dal finlandese Eduard Hallberg che ha stupito tutti chiudendo con il tempo di 50.29. Dietro di lui il più accreditato Tanguy Nef, con un ritardo di soli 16 centesimi ed il francese Clement Noel a 23 centesimi dalla vetta.

