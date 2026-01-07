Alex Vinatzer | Devo limitare la mia indole progetto che si vedrà nel tempo A Campiglio nella posizione di cacciatore

Alex Vinatzer, ospite di Salotto Bianco su OA Sport, ha condiviso i suoi pensieri in vista dello slalom notturno a Madonna di Campiglio, a meno di un mese dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atleta ha sottolineato l’importanza di contenere la propria indole e di concentrarsi sul progetto a lungo termine, che si svelerà nel tempo. La sua presenza nella gara rappresenta un momento chiave nel percorso verso le Olimpiadi.

Alex Vinatzer è stato ospite di Salotto Bianco, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato alla vigilia dello slalom in notturna sul Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio, a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I miglioramenti nella sciata raggiunti rispetto alla scorsa stagione: " Basta vedere un po' i video degli anni scorsi, avevo un po' quest'indole di voler far colpo, di rischiare un po' troppo, e da subito allo Stelvio a giugno abbiamo messo come goal 'Less is more', e quindi col lavoro dei due raduni ad Ushuaia abbiamo cercato di creare una sciata un po' dalle basi, e sicuramente ci stiamo continuando a lavorare, è un progetto, secondo me, che non si può risolvere in una stagione, ma sono contento che stia già dando i suoi frutti di solidità.

