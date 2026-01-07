Alex Felipe è morto a 32 anni dopo un malore in aeroporto | lutto nel mondo del futsal
Il mondo del futsal si unisce al dolore per la scomparsa di Alex Felipe, avvenuta all’età di 32 anni in Russia. Il giocatore, mentre si trovava all’aeroporto di Ukhta durante un viaggio di ritorno a Mosca con il Norilsk Nickel, ha accusato un malore improvviso. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il settore e lascia un vuoto tra amici e colleghi.
Il mondo del futsal piange Alex Felipe, morto a 32 anni in Russia. Il giocatore è crollato all'aeroporto di Ukhta mentre tornava a Mosca con il Norilsk Nickel.
