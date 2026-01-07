Alex Britti in arrivo il prossimo FeatPop Gelido featuring Mario Biondi Fuori il 9 gennaio

Il cantautore italiano Alex Britti annuncia il nuovo singolo “Gelido” featuring Mario Biondi, in uscita il 9 gennaio. Dopo le collaborazioni con Marco Mengoni e Clementino, Britti continua a esplorare nuove sonorità e collaborazioni, mantenendo uno stile autentico e sobrio. Questa attesa produzione si inserisce nel percorso artistico di Britti, confermando la sua capacità di unire talenti diversi in progetti sempre interessanti e di qualità.

DOPO LE PRECEDENTI RELEASE DI OGGI SONO IO FEAT. MARCO MENGONI E SOLO UNA VOLTA FEAT. CLEMENTINO ALEX BRITTI ANNUNCIA IL PROSSIMO FEAT.POP GELIDO FEAT. MARIO BIONDI DISPONIBILE DAL 9 GENNAIO Dopo i primi due capitoli del progetto Feat.Pop, che hanno visto Alex Britti reinterpretare " Oggi sono io " insieme a Marco Mengoni e " Solo una volta " con Clementino, l'artista presenta un nuovo tassello del suo percorso di rilettura del proprio repertorio. Il 9 gennaio esce " Gelido ", nuova versione del brano in duetto con Mario Biondi, composto, prodotto e scritto da Alex Britti. Un incontro speciale tra due artisti dalla forte identità musicale e vocale, già reduci dal grande successo riscosso alle Terme di Caracalla, dove lo scorso giugno hanno portato per la prima volta sul palco il loro duetto.

