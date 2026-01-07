Alex Britti in arrivo il prossimo FeatPop Gelido featuring Mario Biondi Fuori il 9 gennaio

Da romadailynews.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore italiano Alex Britti annuncia il nuovo singolo “Gelido” featuring Mario Biondi, in uscita il 9 gennaio. Dopo le collaborazioni con Marco Mengoni e Clementino, Britti continua a esplorare nuove sonorità e collaborazioni, mantenendo uno stile autentico e sobrio. Questa attesa produzione si inserisce nel percorso artistico di Britti, confermando la sua capacità di unire talenti diversi in progetti sempre interessanti e di qualità.

DOPO LE PRECEDENTI RELEASE DI  OGGI SONO IO  FEAT. MARCO MENGONI E  SOLO UNA VOLTA  FEAT. CLEMENTINO ALEX BRITTI ANNUNCIA IL PROSSIMO FEAT.POP GELIDO FEAT. MARIO BIONDI DISPONIBILE DAL 9 GENNAIO   Dopo i primi due capitoli del progetto  Feat.Pop, che hanno visto Alex Britti reinterpretare  “ Oggi sono io ”  insieme a Marco Mengoni e  “ Solo una volta ”  con Clementino, l’artista presenta un nuovo tassello del suo percorso di rilettura del proprio repertorio. Il  9 gennaio  esce  “ Gelido ”, nuova versione del brano in duetto con  Mario Biondi, composto, prodotto e scritto da  Alex Britti. Un incontro speciale tra due artisti dalla  forte identità musicale e vocale, già reduci dal grande successo riscosso alle  Terme di Caracalla, dove lo scorso giugno hanno portato per la prima volta sul palco il loro duetto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

alex britti in arrivo il prossimo featpop gelido featuring mario biondi fuori il 9 gennaio

© Romadailynews.it - Alex Britti, in arrivo il prossimo Feat.Pop “Gelido” featuring Mario Biondi. Fuori il 9 gennaio

Leggi anche: Alex Britti, esce “Gelido” in duetto con Mario Biondi

Leggi anche: Alex Britti esce col singolo “Gelido” in duetto con Mario Biondi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Alex Britti, in arrivo il prossimo Feat.Pop “Gelido” featuring Mario Biondi. Fuori il 9 gennaio - CLEMENTINO ALEX BRITTI ANNUNCIA IL PROSSIMO FEAT. romadailynews.it

Alex Britti sul palco di piazza Torre di Berta a Sansepolcro - Arezzo, 31 agosto 2025 – Il Berta Music Festival, si chiuderà domani con il concerto di Alex Britti sul palco di piazza Torre di Berta a Sansepolcro. lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.