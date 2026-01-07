Alex Britti esce Gelido in duetto con Mario Biondi
Alex Britti torna con il progetto “Feat.Pop”, proponendo un nuovo duetto con Mario Biondi intitolato “Gelido”. Dopo le collaborazioni con Marco Mengoni e Clementino, l’artista continua a reinterpretare alcune delle sue canzoni più note, offrendo al pubblico una versione rinnovata del suo repertorio. La collaborazione con Biondi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Britti, orientato a valorizzare e rivisitare i propri brani attraverso nuove collaborazioni.
foto di Carlo Fedecostante ROMA – Dopo i primi due capitoli del progetto “Feat.Pop”, che hanno visto Alex Britti reinterpretare “Oggi sono io” insieme a Marco Mengoni e “Solo una volta” con Clementino, l’artista presenta un nuovo tassello del suo percorso di rilettura del proprio repertorio. Il 9 gennaio esce “Gelido”, nuova versione del brano in duetto con Mario Biondi, composto, prodotto e scritto da Alex Britti. Un incontro speciale tra due artisti dalla forte identità musicale e vocale, già reduci dal grande successo riscosso alle Terme di Caracalla, dove lo scorso giugno hanno portato per la prima volta sul palco il loro duetto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Alex Britti esce col singolo “Gelido” in duetto con Mario Biondi
Leggi anche: Alex Britti duetta con Mario Biondi in una nuova versione del brano Gelido
Alex Britti, esce il 9 gennaio “Gelido” con Mario Biondi - Pop" di Alex Britti: esce il 9 gennaio la nuova versione di "Gelido" con Mario Biondi. spettakolo.it
ALEX BRITTI e MARIO BIONDI riscrivono “Gelido”: il nuovo duetto di Feat.Pop - Alex Britti e Mario Biondi presentano “Gelido”, nuova versione del brano in duetto che fonde blues, jazz e black music. newsic.it
Alex Britti, ecco il concerto evento a Roma - ‘Gelido’, ‘Solo una volta’, ‘Mi piaci’, ‘Oggi sono io’: questi quattro brani diventati cult ed entrati di diritto nella storia del pop degli ultimi trent’anni. quotidiano.net
“Gelido” esce il 9 gennaio, nuovo singolo di Alex Britti in duetto con Mario Biondi La collaborazione tra i due era già stata anticipata lo scorso giugno alle Terme di Caracalla riscuotendo un’ottima accoglienza da parte del pubblico... - facebook.com facebook
Alex Britti in Piazza per il concerto di Capodanno: tutte le informazioni x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.