Alex Britti torna con il progetto “Feat.Pop”, proponendo un nuovo duetto con Mario Biondi intitolato “Gelido”. Dopo le collaborazioni con Marco Mengoni e Clementino, l’artista continua a reinterpretare alcune delle sue canzoni più note, offrendo al pubblico una versione rinnovata del suo repertorio. La collaborazione con Biondi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Britti, orientato a valorizzare e rivisitare i propri brani attraverso nuove collaborazioni.

foto di Carlo Fedecostante ROMA – Dopo i primi due capitoli del progetto “Feat.Pop”, che hanno visto Alex Britti reinterpretare “Oggi sono io” insieme a Marco Mengoni e “Solo una volta” con Clementino, l’artista presenta un nuovo tassello del suo percorso di rilettura del proprio repertorio. Il 9 gennaio esce “Gelido”, nuova versione del brano in duetto con Mario Biondi, composto, prodotto e scritto da Alex Britti. Un incontro speciale tra due artisti dalla forte identità musicale e vocale, già reduci dal grande successo riscosso alle Terme di Caracalla, dove lo scorso giugno hanno portato per la prima volta sul palco il loro duetto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alex Britti, esce “Gelido” in duetto con Mario Biondi

