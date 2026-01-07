Alessandro il capotreno massacrato a morte | arrivata ora la notizia shock sul killer

Tre mesi prima dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a Bologna, Marin Jelenic era stato già fermato dalle autorità. La notizia fornisce nuovi elementi sulla vicenda e sul possibile sviluppo delle indagini.

Tre mesi prima dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna, Marin Jelenic era già stato fermato dalle forze dell'ordine. Era il 18 ottobre quando il 36enne croato venne arrestato a Udine all'interno di un supermercato Conad di viale Vittorio Veneto, dopo una violenta esplosione di rabbia scoppiata per un furto di birre. A riconoscerlo oggi è il titolare dell'esercizio commerciale, Alfredo Vasto, che quella sera chiamò i carabinieri dopo che il cliente, sorpreso a rubare, aveva reagito devastando gli espositori, lanciando lattine e sputando contro un dipendente.

