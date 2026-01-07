Alessandro Fullin porta in scena ’Tre sedie’.

"Tre sedie, ovvero la scenografia", è lo spettacolo che venerdì alle 21, Alessandro Fullin, Alessandra Ierse e Ussi Alzati portano al teatro "Elisabetta Turroni" di Sogliano al Rubicone. La trama racconta di tre attrici non precisamente in auge (le interpreti sulla scena usano i propri cognomi), e con nostalgia del loro lavoro, che ricevono in eredità da un’amica comune scomparsa, una casetta assai modesta, situata in una anonima e sperduta località montana, tra boschi di conifere, dove "anche i mirtilli non riescono a crescere". Ritrovatesi lì in ricordo della defunta e con nulle possibilità di svago, le tre donne decidono di fare ciò che san fare meglio: recitare, interpretando il ruolo di tre attrici che, tra una tisana e una confidenza, tra fiction e verità, snocciolano ricordi personali e comuni, scoprendo le ambiguità dei legami affettivi e che l’amicizia può celare verità dolorose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

