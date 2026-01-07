Alessandro ex compagno di Riccardo Minghetti | Nessuno come lui

Alessandro, ex compagno di Riccardo Minghetti, ha ricordato il 16enne morto nella strage di Crans-Montana, sottolineando la sua unicità e il suo carattere speciale. Durante il funerale presso la Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, ha espresso il suo cordoglio e la stima nei confronti di Riccardo, evidenziando il suo ruolo importante nella vita di chi lo conosceva.

AGI -"Era una grande persona, non ho mai incontrato nessuno come lui. Era speciale ". Cosi' all'AGI Alessandro, 15 anni, amico di Riccardo Minghetti, ha ricordato il 16enne morto nella strage di Crans-Montana, arrivando al funerale presso la Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur. Alessandro racconta di aver conosciuto Riccardo alle scuole medie. "Eravamo amici, poi lui ha continuato a frequentare tutti. Era sempre lui, sempre presente e sorridente", dice. La notizia della sua morte lo ha colpito profondamente. "E' una cosa terribile, soprattutto per dei giovani". L'ultimo incontro. L'ultimo incontro risaliva a poco tempo fa: "L'ho visto quando eravamo usciti insieme a una sua amica. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Alessandro, ex compagno di Riccardo Minghetti: "Nessuno come lui" Leggi anche: Crans-Montana, l'arrivo della salma di Riccardo Minghetti a Ciampino Leggi anche: L'amica di Riccardo Minghetti: «L'ultima telefonata? Abbiamo parlato del futuro» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Alessandro Tiberti, morto il giornalista di Rai Sport: aveva 61 anni. L'azienda: «Esempio al quale continuare a fare riferimento»; Raoul Bova presenta 'Don Matteo 15': «Il mio personaggio metterà in discussione la sua vocazione, cercherà se stesso» VIDEO. Riccardo Sangiuliano, compagno di Claudia Gerini/ “Mi ha fatto tornare la voglia di condividere” - Di professione banchiere, conosce l'attrice da più di 25 anni: l'amore è scoppiato nel 2023 ... ilsussidiario.net

