Alessandro Ambrosio oltre 200 al presidio dopo l' omicidio del capotreno | video

Il 5 gennaio, nei pressi della stazione di Bologna, un capotreno è stato vittima di un tragico omicidio. A seguito di questo evento, si è svolto un corteo di solidarietà e commemorazione ad Anzola, con la partecipazione di oltre 200 persone. Un momento di riflessione collettiva per ricordare la figura del ferroviere e sensibilizzare sulle tematiche di sicurezza e rispetto nel settore ferroviario.

In tantissimi hanno preso parte al corteo per ricordare il ferroviere di Anzola ucciso a coltellate il 5 gennaio nei pressi della stazione di Bologna. I colleghi in divisa da ferroviere. La rabbia dei sindacalisti e l'appello alla sicurezza.

Tanti colleghi di Alessandro Ambrosio hanno partecipato, in divisa da ferroviere, con centinaia di persone al presidio indetto dai sindacati in stazione a Bologna per ricordare il capotreno ucciso il 5 gennaio nel parcheggio dello scalo - facebook.com facebook

I colleghi del capotreno Alessandro Ambrosio: “Il più buono del mondo. Ha pagato per tutti noi” x.com

