Alessandro Ambrosio oltre 200 al presidio dopo l' omicidio del capotreno | video

Da ilrestodelcarlino.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 gennaio, nei pressi della stazione di Bologna, un capotreno è stato vittima di un tragico omicidio. A seguito di questo evento, si è svolto un corteo di solidarietà e commemorazione ad Anzola, con la partecipazione di oltre 200 persone. Un momento di riflessione collettiva per ricordare la figura del ferroviere e sensibilizzare sulle tematiche di sicurezza e rispetto nel settore ferroviario.

In tantissimi hanno preso parte al corteo per ricordare il ferroviere di Anzola ucciso a coltellate il 5 gennaio nei pressi della stazione di Bologna. I colleghi in divisa da ferroviere. La rabbia dei sindacalisti e l'appello alla sicurezza  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alessandro ambrosio oltre 200 al presidio dopo l omicidio del capotreno video

© Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Ambrosio, oltre 200 al presidio dopo l'omicidio del capotreno: video

Leggi anche: Sciopero dei ferrovieri dopo l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio: "Siamo tutti sconvolti"

Leggi anche: Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: fermato a Desenzano il presunto killer

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’omicidio del capotreno a Bologna, chi era Alessandro Ambrosio; Saranno aumentati i militari in strada. Ora un giro di vite sulle baby gang; Stazioni, è allarme sicurezza. In un anno 381 dipendenti aggrediti. Oltre mille arresti, ma non basta; Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, il presunto killer fermato nella stazione di Desenzano….

alessandro ambrosio oltre 200Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate, rilasciato il killer del capotreno: ora è ricercato - Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ucciso con una coltellata all'addome nel parcheggio ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.