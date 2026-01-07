Aldrich Ames, ex agente della CIA condannato per spionaggio a favore dell’URSS, è deceduto in carcere all’età di 84 anni. Figura nota per aver tradito i suoi colleghi, Ames era un analista di controspionaggio che ha compromesso numerose operazioni statunitensi. La sua morte segna la fine di una delle vicende più rilevanti nel campo della intelligence e della sicurezza nazionale.

Aldrich Ames è morto in carcere a 84 anni. L’ex agente della Cia condannato per spionaggio a favore della Russia era un analista di controspionaggio. Dopo 31 anni di lavoro è stato condannato nel 1994 all’ergastolo. Aveva venduto a Mosca informazioni del valore di 2,5 milioni di dollari. Il suo tradimento ha compromesso numerose operazioni segrete ed è costato la vita a circa una dozzina di agenti che lavoravano per gli americani. Chi era Aldrich Ames. Ames insieme alla moglie Rosario aveva passato informazioni all’Unione Sovietica fin dal 1985. Lo stile di vita lussuoso della coppia, che includeva la guida di una Jaguar, conti in Svizzera e una spesa di circa 50 mila dollari all’anno con carte di credito, ha finito per smascherarlo. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: L’elettricista che installava telecamere, ma poi spiava i clienti. Tra le vittime pure le figlie minorenni della convivente – Il video

Leggi anche: La Cia è convinta che Kyiv sia cruciale, a differenza della Casa Bianca

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Aldrich Ames: muore l’uomo della CIA che spiava per l’URSS - L’ex agente della Cia condannato per spionaggio a favore della Russia era un analista di controspionaggio. open.online

È morto Aldrich Ames, tradì la Cia vendendo segreti all'Urss x.com