Aldrich Ames morta in carcere la spia della Cia che vendette segreti all’Urss

Aldrich Ames, ex agente della Cia, è deceduto a 84 anni in una prigione del Maryland. Condannato per aver fornito segreti agli erti sovietici e russi, rappresenta uno dei casi più noti di spionaggio all’interno dei servizi di intelligence occidentali. La sua vicenda ha avuto un impatto significativo sulla sicurezza delle operazioni di intelligence degli Stati Uniti e dei paesi alleati.

È morto in un carcere del Maryland a 84 anni Aldrich Ames, traditore della Cia che vendette informazioni riservate dei servizi segreti occidentali all'Unione Sovietica e alla Russia. Lo ha confermato un portavoce del Bureau Usa delle Prigioni, precisando che è morto lunedì. Pagato da Mosca 2,5 milioni di dollari. Ames aveva ammesso di aver ricevuto 2,5 milioni di dollari da Mosca in cambio di segreti statunitensi dal 1985 fino al suo arresto nel 1994. Le sue azioni hanno portato a esecuzioni di agenti occidentali e hanno costituito un grave colpo per la Cia. Si era dichiarato colpevole di spionaggio ed evasione fiscale ed era stato condannato all' ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Usa: morto in carcere Aldrich Ames, la spia che tradì la Cia per anni vendendo segreti all'Urss - Funzionario dei servizi segreti, la sua azione è stata una delle più devastanti all’interno dell’intelligence americana. msn.com

E’ morta la leggendaria spia della Guerra Fredda che tradì la Cia vendendola al Kgb - Secondo le sue stesse parole, fu spinto da una miscela esplosiva di vodka, arroganza, deliri di onnipotenza e pura cupidigia ... dire.it

Aldrich Ames è morto in carcere a 84 anni. Secondo le sue stesse parole, fu spinto da una miscela esplosiva di vodka, arroganza, deliri di onnipotenza e pura cupidigia. x.com

