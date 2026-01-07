Aldrich Ames è morto in carcere | l’ex agente della Cia per 10 anni passò informazioni a Mosca

Aldrich Ames, ex agente della Cia, è deceduto in carcere. Per dieci anni, aveva fornito informazioni a Mosca, motivato da problemi finanziari e da una crescente disillusione nei confronti dell’intelligence statunitense. La sua vicenda rappresenta uno dei casi più noti di spionaggio all’interno delle agenzie di intelligence statunitensi.

A spingerlo al tradimento spiegò che furono i “problemi finanziari immediati e continui”, uniti a una profonda disillusione nei confronti dell’intelligence statunitense. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

