Al Teatro Nero va in scena A A A Cercasi amiche disperatamente
Dal 10 al 18 gennaio, il Teatro Nero di Modena presenta la commedia “A A A Cercasi Amiche Disperatamente”. Diretto da Giuseppe Sevastano, lo spettacolo vede in scena Giovanna Benatti, Susanna Ferretti e Giovanna Rizzolo. Un’occasione per assistere a una pièce che esplora con leggerezza temi di amicizia e ricerca di sé, in un contesto teatrale di qualità.
Dal 10 al 18 gennaio il Teatro Nero di Modena ospita la commedia “A.a.a Cercasi Amiche Disperatamente”, con la regia di Giuseppe Sevastano e gli attori Giovanna Benatti, Susanna Ferretti, Giovanna Rizzolo.Il Natale è il periodo dell’anno in cui tutti giurano di volersi bene, di evitare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: "Cercasi Befana disperatamente", lettura teatralizzata per bambini a Sassuolo
Leggi anche: Napoli, cercasi gol disperatamente: con l’Eintracht finisce 0-0 al Maradona. La buona notizia è la difesa di nuovo impermeabile
San Severo: al Teatro Verdi lo spettacolare "Nero a metà experience" - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.