Al Teatro Giordano di Foggia, il 10 e 11 gennaio, torna in scena il musical

‘La Bella la Bestia’, un classico nel panorama internazionale dei musical torna a Foggia, al teatro Giordano il 10 e l'11 gennaio e lo fa in grande spolvero. Lo spettacolo, ambientato in Francia nel XVIII secolo, celebra il decimo anniversario dell'Accademia Nazionale Musical Art (AMA) e il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Al Teatro Giordano va in scena 'La Bella e la Bestia' per la regia di Paolo Citro

