Al Sistina a Roma torna Tootsie irresistibile Paolo Conticini

A Roma, al Teatro Sistina, torna in scena “Tootsie”, il musical diretto da Massimo Romeo Piparo. Adattato in italiano, il musical è tratto dal celebre film del 1982 con Dustin Hoffman. Dopo il successo della passata stagione, lo spettacolo conferma il suo apprezzamento presso il pubblico, offrendo un’interpretazione fedele e coinvolgente di una storia che ha fatto la storia del cinema.

Roma, 7 gen. (askanews) – Dopo il successo della scorsa stagione, torna in scena nei teatri italiani "Tootsie", il Musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l'indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman. Sul palcoscenico del Teatro Sistina dal 22 gennaio al 1 febbraio, lo spettacolo sarà in tour in diverse città italiane: attualmente in scena a Imola, poi Vicenza, Firenze, Messina, Imperia, Modena, Bolzano. A guidare il cast nel doppio ruolo Michael DorseyDorothy Micheaels è Paolo Conticini, amatissimo protagonista di grandi successi del Musical come "Mamma Mia!" e "The Full Monty".

