Al Niccolini arriva ' Ciao Pin' progetto teatrale su arte e creatività
Al Niccolini di Firenze il 9 gennaio alle 18.30 va in scena 'Ciao Pin', un progetto teatrale ideato da Annamaria Pazienza Meisel. L'iniziativa mira a valorizzare l'arte e la creatività locali, offrendo un’occasione di riflessione e confronto sul patrimonio culturale della città. Un evento dedicato alla promozione delle espressioni artistiche fiorentine, pensato per coinvolgere il pubblico in un percorso culturale significativo.
Firenze, 7 gennaio 2026 - Il 9 gennaio, alle ore 18.30, il teatro Niccolini di Firenze ospiterà 'Ciao Pin', il progetto teatrale ideato da Annamaria Pazienza Meisel che ha l'obiettivo di recuperare e rilanciare il valore dell'arte e della creatività della città. 'Ciao Pin' è anche un libro musicale che unisce arte e musica, al cui interno è presente una sezione dedicata alla toponomastica fiorentina. L'evento, ha spiegato Meisel, “è un'occasione di incontro e riflessione sul ruolo dell’arte come strumento di crescita individuale e collettiva. È inoltre un’opera musicale grazie ai brani creati ed orchestrati ad hoc, dal compositore Giulio Clementi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
