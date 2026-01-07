Al Museo Galileo tornano Le Botteghe della scienza

Al Museo Galileo di Firenze tornano le “Botteghe della scienza”, un progetto dedicato a valorizzare le tradizioni artigianali legate alla storia scientifica locale. Attraverso laboratori e attività pratiche, l’iniziativa mira a conservare le tecniche artigianali, promuovendo la conoscenza e l’innovazione. Un’occasione per scoprire come le competenze del passato possano contribuire alle idee di domani, in un contesto di rispetto e tutela del patrimonio culturale.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Dalla camera oscura utilizzata per il disegno alla doratura, dalla carta fiorentina che rivestiva i cannocchiali alla cianotipia, fino alle geometrie dell'intarsio del legno: sono solo alcuni dei laboratori proposti da "Botteghe della scienza", l'iniziativa del Museo Galileo nata per dare voce alle attività artigiane del territorio, recuperarne la memoria e trasformarla in stimolo per le idee del futuro. Giunta alla settima edizione, il progetto propone dodici appuntamenti domenicali, in programma dall'11 gennaio al 29 marzo alle ore 10:30, nella sede del museo in piazza dei Giudici, 1 (costo: 3 euro più il biglietto di ingresso).

