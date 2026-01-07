Al circolo Vie Nuove di Firenze ultima data di Controcultura la rassegna che sfida l' omologazione

Al Circolo Vie Nuove di Firenze si conclude la rassegna Controcultura, un’occasione per riflettere sulle sfide della cultura contemporanea. In un contesto dominato dall’algoritmo e dal turbocapitalismo, questa iniziativa promuove spazi di confronto e diversità, contrastando l’omologazione e valorizzando le voci che si distinguono. È l’ultima occasione per partecipare a un percorso che invita alla riflessione e alla consapevolezza culturale.

In un’epoca dominata dall’algoritmo, dal turbocapitalismo e da un’omologazione culturale che rischia di soffocare ogni voce fuori dal coro, nasce CONTROCULTURA. Non solo una rassegna, ma un atto di resistenza necessario, un format live itinerante che ha scelto Firenze come suo baricentro naturale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Al circolo Vie Nuove di Firenze ultima data di Controcultura, la rassegna che sfida l'omologazione Leggi anche: Dal 20 al 30 novembre a Firenze torna Flux, rassegna di nuove avanguardie sonore Leggi anche: “Aprire nuove vie”: la sfida del Sant’Anna. Manetti: “La formazione è il motore del cambiamento” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Al circolo Vie Nuove di Firenze ultima data di Controcultura, la rassegna che sfida l'omologazione; I concerti di Gennaio 2026 a Firenze e in Toscana; Storia, sport e solidarietà. Si avvicina il trofeo Oltrarno. Firenze, assemblea sulla sicurezza infuocata al circolo di San Quirico a Legnaia - Tensioni, lunedì sera, alla casa del popolo di San Quirico a Legnaia, dove si teneva il convegno organizzato dal circolo Pd di Legnaia, San Quirico e Ponte a Greve ‘Diritto ... lanazione.it Nuovo anno, nuove opportunità Inizia l’anno con noi al Circolo Tennis Galatina! Scopri i corsi presso la nostra palestra: Funzionale,flexibility , Yoga e Pilates! E c’è una novità ESCLUSIVA per te: il pacchetto di 10 lezioni per TUTTI i corsi! • Gestisci le t - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.