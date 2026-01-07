Akanji rientro immediato al City? Guardiola chiarisce tutto

Pep Guardiola ha confermato l’immediato rientro di Manuel Akanji al Manchester City, smentendo eventuali voci di mercato. Il tecnico inglese ha chiarito la posizione del difensore, garantendo la sua permanenza in rosa e contribuendo a fare chiarezza su eventuali dubbi riguardo al suo futuro. La comunicazione di Guardiola rappresenta un punto di riferimento per i club interessati e per i tifosi del City.

Akanji. Pep Guardiola spegne sul nascere ogni voce di mercato legata a Manuel Akanji e rassicura indirettamente anche l' Inter. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida del Manchester City contro il Brighton, il tecnico catalano ha fatto chiarezza sul futuro immediato del difensore svizzero, oggi pilastro della retroguardia nerazzurra guidata da Cristian Chivu. Nonostante un numero elevato di infortuni che stanno colpendo la retroguardia del City in questa fase della stagione, come Stones, Gvardiol e Dias, Guardiola è stato netto: " Saremo creativi, non richiameremo Akanji o Reis dai loro prestiti a gennaio ".

