Akanji niente ritorno al City | resta all’Inter

Manuel Akanji continuerà la sua esperienza con l’Inter, confermando la sua permanenza fino alla fine della stagione. La decisione mette fine a qualsiasi speculazione sul suo possibile ritorno al Manchester City, garantendo stabilità alla rosa nerazzurra. Il difensore svizzero, arrivato quest’anno, resta un elemento importante nel reparto difensivo del club italiano.

Nessun colpo di scena su Manuel Akanji. Il difensore resterà all'Inter fino al termine della stagione. A chiudere definitivamente la porta a qualsiasi rientro anticipato è stato Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa. «Non lo richiameremo a gennaio», il messaggio secco del tecnico, nonostante l'emergenza difensiva del Manchester City. Una posizione netta, che rafforza lo scenario già chiaro anche a Milano. In viale della Liberazione la linea è tracciata: l' Inter punta a proseguire con Akanji senza ripensamenti. Sullo sfondo resta l'obbligo di riscatto legato allo Scudetto, ma la volontà del club nerazzurro prescinde da clausole e formule.

