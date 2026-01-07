Agricoltura svolta dell’UE sulla Pac | 10 miliardi in più all’Italia

La Commissione Europea ha annunciato un aumento di 45 miliardi di euro per la Politica agricola comune (Pac) nel nuovo quadro finanziario post-2027, con un incremento di 10 miliardi di euro destinato all’Italia. Questa revisione mira a sostenere lo sviluppo agricolo e a rafforzare il settore in un contesto di crescita e innovazione. La decisione evidenzia l’impegno dell’UE nel garantire una politica agricola più sostenibile e attenta alle esigenze dei territori.

La Commissione Europea ha annunciato una revisione della proposta sul nuovo quadro finanziario pluriennale post-2027, prevedendo un aumento di 45 miliardi di euro per la Politica agricola comune (Pac), a partire dal 2028. La decisione, assunta su impulso della presidente Ursula von der Leyen, arriva a pochi giorni dal vertice sul libero scambio con i Paesi del Mercosur, previsto il 12 gennaio in Paraguay, dopo le proteste sollevate in Europa da parte degli agricoltori e il blocco guidato da Italia e Francia. Per l’Italia, la nuova proposta rappresenta un’inversione rispetto al taglio iniziale del 22 per cento previsto per il periodo 2028-2034. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Meloni e Lollobrigida: "Da Bruxelles 10 miliardi in più per l'agricoltura italiana" Leggi anche: Politiche UE, Cia Padova critica i tagli all’agricoltura: «Con la nuova Pac perdiamo 100 milioni» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Agricoltura, svolta a Bruxelles: una vittoria politica per l’Italia - L’Europa cambia rotta sulla Politica agricola comune: più fondi, stop ai tagli e 10 miliardi in più per l’Italia. panorama.it

Agricoltura e Pac, Rossi: “Risorse aumentate grazie al Governo, benefici anche per la Maremma” - Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d'Italia Grosseto, fa un plauso al Governo per le risorse della Pac in agricoltura ... grossetonotizie.com

Svolta Comm. Ue su Pac, Lollobrigida: per Italia 10 mld in più - Mercosur probabilmente più vicino dopo la nuova posizione della Commissione Europea sulla Pac. msn.com

Agricoltura, Cicala: il 2026 anno di svolta L’assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali: "Nel nuovo anno la programmazione dovrà tradursi in sviluppo concreto e misurabile per tutta la Basilicata". Tra le priorità del 2026, Cicala indica l’atti - facebook.com facebook

Il 2026 come anno della svolta per l’agricoltura lucana. Cicala: dalla programmazione allo sviluppo reale, risorse già in campo. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.