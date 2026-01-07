Agricoltura svolta a Bruxelles | una vittoria politica per l’Italia

L’Unione Europea ha annunciato un incremento di 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune a partire dal 2028, segnando un cambiamento importante dopo anni di tagli e riforme percepite come sfavorevoli dal settore agricolo italiano. La decisione di Bruxelles rappresenta una vittoria politica per l’Italia, che ha svolto un ruolo attivo nel processo di revisione, contribuendo a garantire maggiori risorse e sostegno alle imprese agricole europee.

L'Unione Europea cambia idea, si ravvede. Dopo la marcia indietro sul fantomatico Green Deal, dopo anni di tagli annunciati e riforme percepite come punitive dal mondo agricolo, ieri 6 gennaio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un aumento di 45 miliardi di euro per la Politica agricola comune a partire dal 2028. Di questa dote aggiuntiva, ben 10 miliardi sono destinati all'Italia, che si conferma uno dei principali beneficiari della svolta. La decisione arriva dopo mesi di tensioni tra l'Eurogoverno e gli agricoltori europei, esasperati da norme ambientali sempre più stringenti e da un quadro finanziario che rischiava di ridimensionare drasticamente gli aiuti al settore primario.

