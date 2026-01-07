Agri-aperitivi e sapori contadini ai Colli Euganei | weekend d' inverno a Cà Vendalis

Scopri gli agri-aperitivi e i sapori autentici dei Colli Euganei durante il weekend d'inverno a Cà Vendalis. Un'occasione per apprezzare la semplicità e la qualità dei prodotti locali, immersi in un’atmosfera tranquilla e genuina. Un evento pensato per chi desidera riscoprire la lentezza e la tradizione rurale, condividendo momenti di convivialità e rispetto per la natura.

