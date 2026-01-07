Agliana si prepara alla Scarpinata di' Granocchio

Agliana si appresta ad accogliere la 37ª edizione della “Scarpinata di' Granocchio”, una delle manifestazioni podistiche più consolidate della Toscana. Organizzata dalla Podistica Aglianese in collaborazione con l’Arci e sotto l’egida dell’UISP, questa corsa rappresenta un momento importante per gli appassionati di sport e camminate all’aria aperta. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni e delle normative, offrendo un’occasione di incontro e benessere per tutta

Agliana, 7 gennaio 20926 – Raggiunge la prestigiosa quota della 37ª edizione la storica Scarpinata “Di’ Granocchio”, appuntamento ormai immancabile del calendario podistico toscano, organizzato ad Agliana dalla Podistica Aglianese in collaborazione con l’Arci, sotto l’egida dell’UISP. L’appuntamento è fissato per domenica 11 gennaio 2026, con partenza alle ore 9.00 da via Magnino Magni ad Agliana (PT). Per informazioni: 338 434 6453 – [email protected] Il servizio fotografico ufficiale sarà curato, come sempre, dalla ETS Regalami un sorriso. La manifestazione, che affonda le proprie radici nella tradizione popolare del territorio, propone una gara competitiva di 13,2 km, affiancata da percorsi di 8 e 3 chilometri dedicati alla ludico-motoria, rendendo l’evento accessibile a podisti di ogni livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agliana si prepara alla “Scarpinata di' Granocchio" Leggi anche: Così la Germania si prepara alla guerriglia dentro Berlino: l’esercito si addestra simulando un attacco alla metro Leggi anche: Acireale si prepara alla traslazione delle reliquie di Santa Venera Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scarpinata di’ Granocchio ad Agliana, le foto della corsa - L’organizzazione, curata dalla Podistica Misericordia Aglianese con il supporto del Circolino Arci di San Niccolò Agliana, ha previsto tre percorsi: 13,2 km per i competitivi e due distanze ridotte, ... lanazione.it Scarpinata di' Granocchio, i vincitori e le foto della corsa di Agliana - In una splendida giornata di sole e con una numerosa partecipazione si è svolta ad Agliana la trentaquattresima edizione della Scarpinata di' Granocchio, ... lanazione.it La Befana arriva alla Misericordia! Un momento di festa per tutta la comunità 6 gennaio, ore 15.00 | sede storica della Misericordia di Agliana Non mancate! Vi aspettiamo per festeggiare insieme! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.