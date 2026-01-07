Aggressione in via Farini Tramuta | Espellere i ragazzini responsabili se minorenni insieme alle loro famiglie

L’aggressione avvenuta in via Farini, nel centro storico, coinvolgendo una quindicina di giovani di origine straniera, ha suscitato preoccupazione. Il consigliere comunale Giuseppe Tramuta ha chiesto di espellere i minorenni responsabili, se identificati, e di coinvolgere le loro famiglie. Un intervento che mira a garantire sicurezza e tutela della comunità, senza enfasi o sensazionalismi.

Esprimo sollievo e soddisfazione perchè, oltre alle condizioni di salute di don Rodrigo che sono rapidamente migliorate, i Carabinieri hanno lavorato intensamente e rapidamente fino agli sviluppi di oggi. L'autore della gravissima aggressione è stato immed

