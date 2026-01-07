Aggressione in via Farini Tramuta | Espellere i ragazzini responsabili se minorenni insieme alle loro famiglie
L’aggressione avvenuta in via Farini, nel centro storico, coinvolgendo una quindicina di giovani di origine straniera, ha suscitato preoccupazione. Il consigliere comunale Giuseppe Tramuta ha chiesto di espellere i minorenni responsabili, se identificati, e di coinvolgere le loro famiglie. Un intervento che mira a garantire sicurezza e tutela della comunità, senza enfasi o sensazionalismi.
“L'aggressione avvenuta in pieno centro storico, in via Farini da parte di una quindicina di ragazzi di origine straniera, è inaccettabile!” sottlolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giuseppe Tramuta. "Due ragazzi sono stati pestati e si sono rifugiati in un bar, insanguinati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
