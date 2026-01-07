Aggressione in via Farini Tramuta | Espellere i ragazzini responsabili se minorenni anche le loro famiglie

L'aggressione avvenuta in via Farini, nel centro storico, coinvolge circa quindici giovani di origine straniera. Il consigliere comunale Giuseppe Tramuta sottolinea l’importanza di intervenire, proponendo di espellere i responsabili, e di coinvolgere anche le famiglie dei minorenni, qualora si dimostrino implicate. La vicenda evidenzia la necessità di risposte ferme e mirate per garantire la sicurezza pubblica.

