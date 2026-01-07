Aggressione a Crans-Montana il racconto choc del giornalista italiano | Dieci minuti bruttissimi VIDEO

Il giornalista italiano Domenico Marocchi ha condiviso pubblicamente l’esperienza vissuta durante un’aggressione a Crans-Montana, avvenuta il 5 gennaio 2026. In un video, ha descritto i dieci minuti di tensione e paura, definendoli “bruttissimi” e evidenziando il clima pesante che ha caratterizzato l’episodio. La testimonianza fornisce un racconto diretto di un episodio che ha colpito l’attenzione pubblica, evidenziando la gravità della situazione.

Martedì 6 gennaio 2026, Domenico Marocchi ha scelto di raccontare pubblicamente i momenti dell'aggressione subita il giorno precedente a Crans-Montana, sottolineando come si sia trattato di "una brutta avventura" maturata in un clima molto pesante. Il suo intervento ha permesso di chiarire la dinamica dei fatti e di riportare l'attenzione non solo sull'episodio in sé, ma anche sul contesto umano e sociale in cui è avvenuto. Tutto questo davanti al ristorante dei Moretti (lui era lì?) #CransMontana #UnomattinaNews pic.twitter.com4C6C9ijBRp — Domenico Marocchi (@domenicomarock) January 6, 2026 Marocchi si trovava in Svizzera insieme alla troupe di Uno Mattina News e al collega Alessandro Politi per seguire gli sviluppi della tragedia del locale Le Constellation, distrutto da un incendio nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

