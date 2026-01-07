Aggrediti con spranghe mentre affiggono i manifesti per Acca Larentia La Russa | Gesto vile non cancelleranno la memoria
A Roma si rinnova l’appuntamento per la commemorazione della strage di Acca Larentia, avvenuta nel 1978. Durante l’affissione dei manifesti, alcuni sono stati aggrediti con spranghe. La Russa condanna l’episodio, definendolo un gesto vile. L’evento richiama ogni anno l’attenzione sulla memoria della vicenda e sulle tensioni legate alla manifestazione.
Come ogni anno Roma si prepara al raduno fascista per la commemorazione della strage di Acca Larentia, avvenuta il 7 gennaio 1978 con la morte di tre militanti del Fronte della gioventù. E nei preparativi della cerimonia del "presente" c'è chi ha denunciato un'aggressione, condannata con fermezza. 🔗 Leggi su Today.it
