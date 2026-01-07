Affari Tuoi la frecciata a Gerry Scotti della finta Maria De Filippi | il video

Durante la puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio, sono stati annunciati i vincitori della Lotteria Italia, segnando la conclusione delle festività natalizie. In questa occasione, è emersa una scena particolare, con una frecciata a Gerry Scotti da parte della finta Maria De Filippi, che ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Il video di questo momento ha suscitato molte discussioni tra il pubblico.

Ieri sera, 6 gennaio, con la puntata speciale di Affari Tuoi - durante la quale sono stati annunciati i biglietti vincenti della Lotteria Italia - si sono concluse ufficialmente le festività natalizie. Lo show condotto da Stefano De Martino ha offerto una serata all'insegna del divertimento, tra. La ruota della fortuna stasera 1° gennaio, frecciata di Scotti a De Martino: "Chissà quando…". Affari tuoi vs La ruota della fortuna: il 5 gennaio 2026 è testa a testa - Gli ascolti del 5 gennaio 2026: è testa a testa tra Affari tuoi e La ruota della fortuna.

