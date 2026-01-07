Affari Tuoi contro Barbie chi ha vinto la sfida degli ascolti tv

Nella sfida degli ascolti televisivi tra Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia 2026 su Rai1, condotto da Stefano De Martino, e Barbie, la serata del martedì ha visto prevalere il quiz di Rai1. L'analisi degli ascolti evidenzia una maggiore affluenza di pubblico per l’appuntamento con Affari Tuoi, che ha ottenuto una media di 5 milioni di spettatori. La vittoria di Rai1 si conferma tra le preferenze degli spettatori in questa fascia serale.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia 2026 condotto da Stefano De Martino stravincere la serata con una media di 5.810.000 spettatori pari al 35.9% di share (Aspettando Affari Tuoi: 5.622.000 - 27.6%). Su Canale5 il film Barbie con Margot Robbie si è invece fermato a una media di 1.367.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Genitori in trappola con Lindsay Lohan sigla 794.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 The Land of Dreams totalizza 358.000 individui all'ascolto

