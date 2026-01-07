Affari Tuoi contro Barbie chi ha vinto la sfida degli ascolti tv

Nella sfida degli ascolti televisivi tra Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia 2026 su Rai1, condotto da Stefano De Martino, e Barbie, la serata del martedì ha visto prevalere il quiz di Rai1. L'analisi degli ascolti evidenzia una maggiore affluenza di pubblico per l’appuntamento con Affari Tuoi, che ha ottenuto una media di 5 milioni di spettatori. La vittoria di Rai1 si conferma tra le preferenze degli spettatori in questa fascia serale.

 Stefano De Martino contro Barbie, chi ha vinto la sfida dell'Auditel Testo Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia 2026 condotto da Stefano De Martino stravincere la serata con una media di 5.810.000 spettatori pari al 35.9% di share (Aspettando Affari Tuoi: 5.622.000 - 27.6%). Su Canale5 il film Barbie con Margot Robbie si è invece fermato a una media di 1.367.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Genitori in trappola con Lindsay Lohan sigla 794.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 The Land of Dreams totalizza 358.000 individui all'ascolto (1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

