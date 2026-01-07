Aeroporto di Perugia l' anno che entra nei libri di storia | il nuovo record di passeggeri

Nel 2025, l’aeroporto di Perugia ha raggiunto un nuovo traguardo, registrando 620.420 passeggeri, il dato più alto finora. Questo risultato testimonia l’importanza crescente dello scalo nel panorama regionale e nazionale, confermando una tendenza positiva nel settore dei trasporti aerei. Un dato che segna un passaggio importante nella storia dell’aeroporto e riflette l’aumento della domanda di collegamenti e servizi di qualità.

