Aeroporto di Perugia l' anno che entra nei libri di storia | il nuovo record di passeggeri
Nel 2025, l’aeroporto di Perugia ha raggiunto un nuovo traguardo, registrando 620.420 passeggeri, il dato più alto finora. Questo risultato testimonia l’importanza crescente dello scalo nel panorama regionale e nazionale, confermando una tendenza positiva nel settore dei trasporti aerei. Un dato che segna un passaggio importante nella storia dell’aeroporto e riflette l’aumento della domanda di collegamenti e servizi di qualità.
Il record è ufficiale. L'aeroporto di Perugia annuncia il dato finale di traffico per il 2025: 620.420 passeggeri. Un numero che entra dritto nei libri di storia dell'Umbria e del San Francesco. “Un incremento del +16% rispetto al precedente primato – stabilito appena un anno fa – quando i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
