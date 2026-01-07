Adomred pop-up and art exhibition

Dal 15 al 20 gennaio 2026, in occasione della Milano Menswear Fashion Week, ADOM RED presenta ADOMARTE “Materia Viva”. Curata da Maria Cristina Martinelli Carraresi, l’esposizione si svolge presso Spazio Milesi a Milano e propone un dialogo tra il marchio, la nuova collezione e l’arte contemporanea. Un’occasione per scoprire un progetto che integra moda e creatività in un ambiente dedicato all’innovazione culturale.

Dal 15 al 20 gennaio 2026, in occasione della Milano Menswear Fashion Week, ADOM RED presenta ADOMARTE “Materia Viva”, un inziativa curata da Maria Cristina Martinelli Carraresi, ospitata presso Spazio Milesi, Milano: il primo progetto che mette in dialogo il marchio, la sua nuova collezione e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Adomred pop-up and art exhibition Leggi anche: Pop art energy Leggi anche: Fine Pop Art di Ilian Rachov

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.