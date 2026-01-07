Addio Il cinema perde un protagonista unico nel suo genere

È scomparso all’età di 70 anni uno dei registi più significativi del cinema europeo contemporaneo. Dopo una lunga malattia, si è spento lasciando un’impronta indelebile nel mondo del cinema. La sua opera ha profondamente influenzato generazioni di cineasti e appassionati, affermandosi come un punto di riferimento nel panorama cinematografico internazionale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e ricordo per il settore e il pubblico.

Si è spento all'età di 70 anni, dopo una lunga malattia, uno dei registi più influenti e riconoscibili del cinema europeo contemporaneo. La notizia della sua morte è stata diffusa attraverso un comunicato stampa dal sindacato dei registi della sua nazione di origine, che ha voluto rendere omaggio a una figura capace di lasciare un'impronta profonda tanto nel pubblico quanto nella critica internazionale. Nato nel 1955 nella città di Pécs, si era trasferito ancora giovane a Budapest, luogo che sarebbe diventato il centro della sua vita personale e artistica. Proprio nella capitale ungherese ha vissuto per gran parte della sua esistenza, anche se in un periodo successivo aveva lasciato la città per trasferirsi a Sarajevo, dove gli era stato affidato il compito di guidare una scuola di cinema.

È morto Béla Tarr: addio al regista ungherese, maestro del cinema d'autore, "Satantango" e l'opposizione a Orbán. “Fare film è come una droga e io sono ancora un tossicodipendente! Niente istruzione, solo liberazione!" x.com

