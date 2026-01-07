Addio ad Alessandro Tiberti morto a 61 anni il giornalista sportivo di Rai Sport vicecaporedattore della sezione Olimpiadi e Paralimpiadi

È deceduto a 61 anni Alessandro Tiberti, giornalista sportivo di Rai Sport e vicecaporedattore della sezione Olimpiadi e Paralimpiadi. La Rai ha annunciato la sua scomparsa, ricordando il suo contributo professionale nel seguire numerose edizioni olimpiche, sia invernali che estive. Tiberti ha dedicato gran parte della sua carriera alla comunicazione sportiva, distinguendosi per la competenza e il rispetto professionale.

A darne comunicazione è stata la Rai, azienda alla quale Tiberti ha dedicato la parte più significativa della propria carriera, seguendo da vicino numerose edizioni delle Olimpiadi invernali ed estive e ricoprendo il ruolo di vicecaporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici di Rai Spor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio ad Alessandro Tiberti, morto a 61 anni il giornalista sportivo di Rai Sport vicecaporedattore della sezione Olimpiadi e Paralimpiadi Leggi anche: Morto Alessandro Tiberti, giornalista di Rai Sport: aveva 61 anni. Gli esordi nelle radio e tv romane, il dolore dei colleghi Leggi anche: Morto Alessandro Tiberti: volto e voce di Rai Sport aveva 61 anni, era malato da tempo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Morto Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni; Addio al collega Alessandro Tiberti, voce e volto di Rai Sport; Giornalisti 2.0 in lutto per Alessandro Tiberti: addio al vicecaporedattore Rai Sport, collega esemplare; Alessandro Tiberti: addio allo storico volto di Rai Sport. Il ricordo commosso dei colleghi: Amore per il lavoro e forza d'animo. Addio a Alessandro Tiberti, voce storica di Rai Sport: è morto a 61 anni - Morto il volto storico Rai Alessandro Tiberti: la voce dello sport che ha raccontato tre decenni di emozioni, lasciando un’eredità di professionalità e passione. notizie.it

È morto Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni. L’azienda: “Giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano” - Il giornalismo sportivo in lutto per la morte di Alessandro Tiberti, una vita dedicata alla Rai che lo ricorda con affetto e riconoscenza. ilfattoquotidiano.it

È morto Alessandro Tiberti - Dopo la scomparsa di Gianluigi Armaroli del TG5, anche il mondo del giornalismo sportivo è in lutto. novella2000.it

È morto Alessandro Tiberti, addio a una delle voci storiche di Rai Sport - facebook.com facebook

Tragico scontro a Villasimius, una folla commossa per l’addio ad Alessandro Zizzaro x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.