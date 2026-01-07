Addio a Raffaella Bragazzi voce di Ok il prezzo è giusto

È deceduta all’età di 66 anni Raffaella Bragazzi, nota come la voce di

Si è spenta a 66 anni l'inconfondibile voce di ok il prezzo è giusto, Raffaella Bragazzi, a dare l'annuncio Iva Zanicchi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

