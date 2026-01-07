Addio a Raffaella Bragazzi voce di Ok il prezzo è giusto

È deceduta all’età di 66 anni Raffaella Bragazzi, nota come la voce di

È morta Raffaella Bragazzi, la voce storica di Ok, il prezzo è giusto: l’addio di Iva Zanicchi - Addio a Raffaella Bragazzi, la voce che per 16 anni ha guidato i concorrenti di Ok, il prezzo è giusto. fanpage.it

Addio a Raffaella Bragazzi, la voce misteriosa del programma “Ok, il prezzo è giusto” - È stata conduttrice radiofonica a Radio Montecarlo fino a diventare “la voce” del format televisivo ... ilsecoloxix.it

MORTA LA STORICA VOCE DI MEDIASET: IL RICORDO DI IVA ZANICCHI

Addio a Raffaella Bragazzi, la voce che per 16 anni ha guidato i concorrenti di Ok, il prezzo è giusto. L’annuncio e il messaggio commosso di Iva Zanicchi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.