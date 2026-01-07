La scomparsa di Raffaella Bragazzi lascia un vuoto nella storia della televisione italiana, con un tributo affettuoso da parte di Iva Zanicchi. La voce che ha accompagnato milioni di telespettatori Raffaella Bragazzi, la voce che per 16 anni ha guidato i concorrenti e accompagnato il pubblico nel celebre programma Ok, il prezzo è giusto, è . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Addio a Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto: il commosso tributo di Iva Zanicchi

Leggi anche: Iva Zanicchi, l’addio a Raffaella Bragazzi, voce storica di Ok, il prezzo è giusto!

Leggi anche: È morta Raffaella Bragazzi, la voce storica di Ok, il prezzo è giusto: l’addio di Iva Zanicchi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto: l’addio commosso di Iva Zanicchi - Sui social il messaggio di addio di Iva Zanicchi per Raffaella Bragazzi, indimenticabile voce del game show che ha segnato la TV degli anni Ottanta ... libero.it