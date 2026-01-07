Addio a Raffaella Bragazzi iconica di Ok il prezzo è giusto Il ricordo di Iva Zanicchi

Il mondo televisivo ricorda Raffaella Bragazzi, nota per la sua partecipazione a

Il mondo della TV saluta Raffaella Bragazzi, storica protagonista di "Ok il prezzo è giusto" che con la sua voce distinguibile e amata dai telespettatori ha reso iconiche le puntate di ben 16 edizioni del celebre programma televisivo trasmesso sulle reti Fininvest e Mediaset. A diffondere la notizia è stata Iva Zanicchi, che ha tenuto le redini del game show dal 1987 al 2000. "Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo é giusto" ha scritto la cantante su Instagram allegando una sua foto, "un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella". Nata a La Spezia il 30 giugno 1959, la Bragazzi aveva mosso i suoi primi passi su Telemontecarlo e Radio Montecarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

