È deceduta oggi, 7 gennaio 2026, Raffaella Bragazzi, a 66 anni. La sua voce ha accompagnato per oltre quindici anni il programma

È morta oggi, 7 gennaio 2026, Raffaella Bragazzi. Aveva 66 anni. Per il grande pubblico il suo nome era indissolubilmente legato a una voce: quella inconfondibile che per oltre quindici anni ha accompagnato milioni di telespettatori di Ok, il prezzo è giusto!, diventando uno dei simboli più amati della televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta. Una voce calda, elegante, perfettamente riconoscibile. Così familiare che, per molto tempo, molti spettatori si sono chiesti a chi appartenesse davvero quella voce che annunciava concorrenti, giochi e prezzi senza mai apparire in video. Anche negli anni in cui la trasmissione era condotta da Gigi Sabani, negli anni Ottanta, il mistero restava intatto: Raffaella Bragazzi era presente in ogni puntata, ma invisibile. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Addio a Raffaella Bragazzi: era la voce misteriosa di Ok il prezzo è giusto che tutti ricordano

