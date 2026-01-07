È scomparso Oberdan Araldi, figura nota a Cesenatico come il “vigile del mercato”. Storico presenza nell’area del Mercato ittico comunale, ha dedicato molti anni di servizio alla comunità locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa, lasciando un ricordo di impegno e dedizione per il lavoro e la città.

Uno degli uomini più noti di Cesenatico si è spento ieri. È Oberdan Araldi, lo storico vigile che nel secolo scorso ha prestato servizio per diversi anni nell’area del Mercato ittico comunale. Se ne va così un altro pezzo di storia del borgo marinaro, un volto familiare e conosciuto da tutti, soprattutto per generazioni di operatori e frequentatori del mercato del pesce, marinai, armatori, commercianti all’ingrosso e al dettaglio. Per tutti Araldi è stato di fatto il ’vigile del mercato’. Spettava a lui il compito di controllare il corretto andamento delle operazioni di compravendita del prodotto sbarcato, teneva d’occhio le casse e il rispetto delle regole, con una presenza costante che per molti era sinonimo di ordine, ma anche di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Oberdan Araldi, il ’vigile del mercato’

Leggi anche: Addio a Michele Beber, chef e vigile del fuoco: aveva 56 anni

Leggi anche: Zirkzee, intreccio di mercato: Juve in pressing, Roma vigile e una nuova big pronta all’assalto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

#viterbo #giusepperescifina #giornalista #funerale #Addio #tuscia #tarquinia #montaltodicastro - facebook.com facebook