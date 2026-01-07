Addio a Nonno Dante il maestro dei presepi della Garbatella | Un dolce simbolo del quartiere

È scomparso a 97 anni Dante Pica, conosciuto come “Nonno Dante”, maestro dei presepi della Garbatella. Figura amata e stimata nel quartiere, il suo contributo alla tradizione natalizia rimarrà un ricordo affettuoso. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità, che lo ricorderà con rispetto per il suo impegno e la sua passione nel mantenere viva una tradizione radicata nel tempo.

Lutto alla Garbatella: è morto all’età di 97 anni Dante Pica, da tutti conosciuto come “Nonno Dante”. Noto nel quartiere soprattutto per lo spettacolare presepe composto da quasi 200 statuine meccaniche, interamente realizzate a mano dall’artigiano.Tra le tante persone che alla Garbatella hanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

