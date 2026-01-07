Addio a Luisa Gialli lascia un profondo segno nel mondo del volontariato aretino

È scomparsa ieri Luisa Gialli, figura di rilievo nel volontariato aretino. Con il marito Andrea Falsini, ha contribuito significativamente ai progetti di immigrazione e inclusione iniziati negli anni ’90, tra cui la fondazione del gruppo “famiglie per una società multirazziale”. La sua dedizione ha lasciato un'impronta duratura nel tessuto sociale di Arezzo, testimoniando un impegno costante per l’integrazione e il sostegno alla comunità.

Se ne è andata ieri mattina Luisa Gialli, una delle colonne del terzo settore aretino. Con il compianto marito Andrea Falsini, furono tra i primi all'inizio degli anni ‘90 ad Arezzo ad occuparsi di immigrazione e inclusione fondando prima il gruppo “famiglie per una società multirazziale” che poi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Addio a Luisa Gialli, lascia un profondo segno nel mondo del volontariato aretino Leggi anche: Addio improvviso nel mondo dello spettacolo: 61 anni, lascia nel dolore compagno e figlie famose Leggi anche: Addio a Stefano Degano, consulente attivo nel volontariato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lutto in città: addio Luisa, donna gentile e sensibile portata via da un brutto male. Addio a Luisa Rivalta Paganelli, amata signora della cittadella - Commozione a Terra del Sole per la scomparsa di Luisa Rivalta Paganelli, 86 anni, proprietaria del bastione di Santa Reparata, signora amata dall’intera cittadella per la nobiltà d’animo e la ... ilrestodelcarlino.it ADDIO AL PRESIDE GIOVANNI TAFURO Una vita dedicata alla scuola, alla cultura e al bene comune. Si è spento a 85 anni il professor Giovanni Tafuro, storico preside della Dante Alighieri di Avellino e docente amatissimo a Montoro. Educatore innovatore, - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.